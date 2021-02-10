مارس المقبل.. الإعلان عن بدء شغل الوحدات السكنية والورش بمجمع فرهاش في البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن أول مارس المقبل سيشهد الإعلان عن بدء شغل الوحدات السكنية والورش بالمرحلة الأولى بمجمع فرهاش التعاوني "سكني، حرفي، تجاري" بمركز حوش عيسى والمقام على مساحة 13 فدانًا بتكلفة 191 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة.

شهد اللقاء استعراض الجهود التي تمت بالمشروع، والأعمال الختامية الخاصة بترفيق المنطقة، للإعلان عن بدء المشروع والذي يُعد من المشروعات الواعدة التي تتبناها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتوفير فرص عمل ومسكن مناسب لشباب الخريجين، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للعمل الحرفي وإحياء الصناعات الحرفية.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية كأول مشروع إسكاني تعاوني حرفي وفقًا لاتجاهات وخطط الدولة المستقبلية في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب في تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة.

وأضاف المحافظ أنه جرى التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل بعض تلك المشروعات.

وأشار الدكتور حسام رزق، إلى أنه تيسيرًا على الشباب والمتقدمين، جرى الاتفاق والتنسيق مع المحافظة لتقديم تسهيلات في السداد لأطول فترة ممكنة تصل إلى 30 عامًا.

ويتكون المشروع من 386 وحدة سكنية بمساحات مختلفة من (82 - 102 م2)، و28 وحدة إدارية بالدور الأرضي، و209 ورشة حرفية بمساحات من 37م٢ إلى 57 م2، ويضم 178 محلاً تجاريًا ومبنى إعاشة للعمالة الحرفية يتسع لـ280 فردًا، ومسجد، ومحطة خدمة تموين سيارات، ومكتب بريد، ووحدة حماية مدنية ونقطة طبية وإسعاف ونقطة شرطة، ومعرض منتجات للورش الحرفية، ومخازن بمسطحات مختلفة.