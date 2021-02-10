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سحب 4 وحدات سكنية لمخالفة شروط التعاقد برأس البر

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سحب 4 وحدات سكنية لمخالفة شروط التعاقد برأس البر سحب 4 وحدات سكنية لمخالفة شروط التعاقد برأس البر

مصراوي Masrawy

07:31 م الأربعاء 10 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

قاد اللواء حسين لبيب، رئيس مدينة رأس البر، حملة موسعة، بالاشتراك مع قوات مديرية أمن دمياط، وضباط قسم الشرطة، ومسئولي الإدارة الهندسية والشئون القانونية، لتنفيذ القرار الإداري الصادر بإخلاء وسحب 4 قطع، لمخالفة شروط التعاقد.

وأسفرت الحملة التي جرى تنفيذها، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ القرار، إذ آلت ملكية الوحدات والمنشآت، للوحدة المحلية، وجرى فصل العدادات ورفع المرافق عنها وكذلك تشميعها وغلق الجراجات بها.

وأكد رئيس مدينة رأس البر، في تصريح صحفي، أن الحملة مستمرة ضمن خطة مواجهة جميع المخالفات والإشغالات وتطبيق القانون.

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