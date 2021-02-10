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الأهلي يتسلم شهادة الأيزو.. كأول ناد رياضي في

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الأهلي يتسلم شهادة الأيزو.. كأول ناد رياضي في السعودية

تسلم النادي الأهلي شهادة الأيزو (9001:2015 ISO) مطابقة نظام إدارة الجودة للعمل الإداري للمواصفات العالمية، ليصبح الأهلي أول ناد رياضي في يحصل على هذه الشهادة.

جاء ذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الجودة بالنادي ومراجعة وتدقيق إجراءات الإدارة وفقًا لمعايير وممارسات المواصفات الدولية التى قام بها فريق المراجعين من عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور الدكتور حامد بن عبدالرؤوف (عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي)، والدكتور بن عبدالله طاهر (مستشار عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي)، والدكتور يوسف أبوشرخ (وكيل العمادة للتطوير)، والدكتور إسلام البنا (مستشار عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي)، والدكتور اسرار شاه (مدير العمليات)، والدكتور سيد أبرار (مدير قسم الشهادات).

وجاء حصول النادي الأهلي على شهادة الأيزو استكمالاً لاستراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الرياضة سعيًا للارتقاء بكافة إدارات وقطاعات الأندية وتطوير منظومة الحوكمة فيها، لاسيما بعد تصدر النادي الأهلي قائمة تقييم نظام الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي الحالي.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خالص شكره وتقديره لفريق عمل النادي الأهلي برئاسة عضو مجلس الإدارة خالد النهاري، والدكتور غسان نعمان المشرف على مكتب تحقيق استراتيجية الدعم والمراجع الداخلي، الذين عملوا طوال الفترة الماضية حتى تحقق هذا الإنجاز الذي يؤكد على رغبة القائمين على النادي في وضع النادي في المكانة التي يستحقّها، كما قدم شكره لفريق عمل جامعة الملك عبد العزيز بجدة على تسخير جميع الإمكانات الاستشارية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لخدمة مؤسسات المجتمع في شتى المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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