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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة مستند تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يكشف مصير استكمال العام الدراسي.

وبحسب المنشور- والذي كذبه مستشار الوزراء- تقرر استمرار تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والجامعات والمعاهد أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 20 فبراير الجاري لحين إشعار آخر.

كما تضمن المنشور المُكذب أيضا استمرار تعليق الامتحانات للطلاب المشار إليهم في المادة السابقة والتي كان مقررا عقدها بتاريخ 20 فبراير الجاري مع وضع أساليب بديلة للتقييم يتم الإعلان عنها في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية.​