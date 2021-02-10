الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا

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مصراوي Masrawy

جنيف - (د ب أ)

أوصت منظمة الصحة العالمية ومستشاروها العلميون، باستخدام لقاح أسترازينيكا ضد مرض (كوفيد-19) برغم التقارير التي تشير إلى محدودية فعاليته في بعض الحالات.

وقالت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتطعيم إن اللقاح يجب أن يُعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعًا بين الجرعتين الأولى والثانية.

وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، فإنه لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه.