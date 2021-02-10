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مستلزمات طبية من "قوانغدونغ" الصينية للإسكندرية بمناسبة مرور 10 سنوات "تآخي"

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مستلزمات طبية من "قوانغدونغ" الصينية للإسكندرية بمناسبة مرور 10 سنوات "تآخي" مستلزمات طبية من "قوانغدونغ" الصينية للإسكندرية بمناسبة مرور 10 سنوات "تآخي"

مصراوي Masrawy

06:52 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

ثمنت قنصل عام الصين بالإسكندرية "جياو لي يانغ"، جهود التعاون مع لزيادة العمل في مختلف المجالات، في إطار مبادرة الحزام والطريق لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة، بما يحقق المزيد من الفوائد للشعبين.

وقالت "يانغ" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش الاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على علاقات التآخي بين مدينتي الإسكندرية و"قوانغدونغ" الصينية: "صادف العام الماضي الذكرى العاشرة لعلاقات التآخي بين الإسكندرية وقوانغدونغ، وفي هذا الإطار وصل مؤخرًا تبرع مقاطعة جوانغدونغ بـ60000 كمامة و350 جهاز قياس الحرارة، إلى الإسكندرية".

وأضافت "نأمل أن تساعد هذه المواد المضادة للوباء، الأصدقاء في الإسكندرية، في المرحلة التالية للوقاية من الوباء، مؤكدة أن تقديم مستلزمات طبية متنوعة لمحافظة الإسكندرية يُعد خير دليل على الصداقة العميقة بين الشعبين والتعاون الوثيق في مكافحة الوباء".

وتابعت "نحتفل هذا العام بالذكرى رقم 65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وفي الوقت الحالي يمر كلا البلدين بمرحلة جديدة ومهمة للتنمية، وسنواصل العمل مع مصر لزيادة تعميق التبادلات الودية والتعاون العملي في مختلف المجالات، في إطار مبادرة الحزام والطريق".

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