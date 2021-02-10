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الإسكندرية - محمد البدري:

زار وفد من القنصلية العامة لروسيا الاتحادية بالإسكندرية، والمركز الروسي للعلوم والثقافة، اليوم الأربعاء، قبر القنصل الأخير للإمبراطورية الروسية ألكسندر بيتروف، بمدافن منطقة الشاطبي، وسط المحافظة، في إطار الاحتفال بعيد الدبلوماسي الروسي.

ترأس الوفد الدبلوماسي كارين فاسليان، قنصل عام روسيا الاتحادية بالإسكندرية، ومورات جاتين، رئيس المركز الروسي للعلوم والثقافة بالمحافظة، وشاركوا في وضع باقات الزهور على قبر آخر قنصل للإمبراطورية الروسية.

وألقى القنصل العام الروسي كارين فاسليان، كلمة عن نشاطات الدبلوماسي الروسي ألكسندر بيتروف الذي عمل من أجل الجالية الروسية في مصر لمدة 36 عامًا.

وأشار إلى أن القنصل الأخير للإمبراطورية الروسية ألكسندر بيتروف ولد في 4 أكتوبر 1876 بمدينة موسكو، وعُين قنصلًا في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو 1910، فيما كانت آخر زيارة له إلى روسيا مع بداية الحرب العالمية الأولى.

وأوضح أن "بيتروف" كان قد شغل منصب المدير العام للمكتب الروسي التابع لمديرية الأمن بوزارة الداخلية المصرية بعد عام 1917 ما سمح له تقديم مساعدات كبيرة للمهاجرين الروس في المدينة، وتوفي ودفن بالإسكندرية عام 1946.

وتحتفل روسيا، بعيد الدبلوماسي في 10 فبراير من كل عام، وذلك بعد إقراره رسميا عام 2002.