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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها للتصدي لجرائم الغش التجاري.

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي والتوابل ومكسبات الطعم والكيماويات المعالجة للصرف الصحي وكذا إقامة مخازن عشوائية لتداول المواد الغذائية بنطاق محافظتي الشرقية والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المتهالكة من مخلفات المطاعم الكبرى بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وضبط رئيس العمال - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

وضبط الحملات مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وضُبط بداخله عامل - مقيم بدائرة المركز ).

كما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الكيماويات المعالجة للصرف الصحي بدائرة مركز بلبيس بالشرقية وضبط المدير المسئول - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية).

وضُبط في القليوبية مصنعا بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الجيلى بدائرة مركز القناطر الخيرية، وضبط رئيس العمال - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية).

كما تم ضبط مخزن عشوائي غير مرخص للتداول والاتجار في زيوت الطعام والمواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية وضبط مالكه- مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة).

وأثمرت الجهود عن ضبط مصنع بدون ترخيص للتعبئة والاتجار في التوابل ومكسبات الطعم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية وضبط بداخله عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية).

ونجحت الجهود في ضبط مؤسسة بدون ترخيص لتجارة وصناعة المواد الغذائية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وضبط المدير المسئول - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

كما تم ضبط سرجة للزيوت بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وبداخلها 1666,8 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لزيوت طعام وسمن نباتي بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي ومنتهي الصلاحية، 100 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لكيماويات معالجة للصرف الصحي مغشوشة ومقلدة، 40,7 طن منتج نهائي لمواد غذائية وزيوت طعام وسمن نباتي مجهول المصدر وبدون فواتير، 36000 عبوة جيلى مغشوش ومُقلد ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات الوهمية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.