أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"جنايات القاهرة" تفصل في قضية قتل طفل حرقاً فى المقطم 14 مارس

Print
"جنايات القاهرة" تفصل في قضية قتل طفل حرقاً فى المقطم 14 مارس "جنايات القاهرة" تفصل في قضية قتل طفل حرقاً فى المقطم 14 مارس

مصراوي Masrawy

06:42 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 3 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن ما تسبب فى وفاة طفل بالمقطم، لجلسة 14 مارس المقبل.

المتهمون بالقضية هم "م .ع" عامل، و"ك .م"، و"ه .م".

كانت المحكمة، قد أحالت المتهمين لفضيلة المفتى، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدام المتهمين من عدمه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام باشعال النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه "ع.م"، بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للإشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "ه.ع"، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

شبكة عيون الإخبارية