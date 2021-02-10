إطلالات اليوم: نيللي كريم بستايل مارلين مونرو.. ودرة ناعمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

- داليا مصطفى:

ارتدت الفنانة داليا مصطفى بلوفر باللون الأخضر الفاتح مع بنطلون أحضر غامق، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- نيللي كريم:

طلت الفنانة نيللي كريم في أحدث إطلالة لها على طريقة" مارلين مونرو"، حيث ارتدت فستانا باللونين الأبيض والأسود بقصة الأوف شولدر، تميز الفستان بوجود حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت نيلي مكياجا قويا، إذا وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق، واختارت أن تترك شعرها ذو اللون الأشقر منسدلا.

- منة فضالي:

ظهرت الفنانة منة فضالي بسويت شيرت وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- درة:

تألقت الفنانة درة ببلوزة باللون الأسود مزودة بأكمام طويلة وحزام عند منطقة الخصر مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- نوال الزغبي:

كما ظهرت المطربة نوال الزغبي بفستان قصير باللون الذهبي بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

- إيمان العاصي:

أما الفنانة إيمان العاصي ارتدت تيشرت باللون الأبيض مزينا بطبعات باللوني البينك والأسود مع بنطلون باللون البينك، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- كارول سماحة:

طلت المطربة كارول سماحة بشميز باللوني الأسود والأبيض والرصاصي مزود بأكمام مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.