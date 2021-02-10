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أوغندا تعيد الإنترنت والتواصل الاجتماعي بعد حجبها خلال الانتخابات

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أوغندا تعيد الإنترنت والتواصل الاجتماعي بعد حجبها خلال الانتخابات أوغندا تعيد الإنترنت والتواصل الاجتماعي بعد حجبها خلال الانتخابات

مصراوي Masrawy

05:53 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كامبالا - (د ب أ):

قالت أوغندا إنها أعادت إتاحة الوصول الكامل إلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بعد إغلاقها عشية الانتخابات الشهر الماضي، وفقا لوزير الإعلام بيتر أوجوانج.

وفاز الرئيس يوري موسيفيني بفترة ولاية سادسة في الانتخابات التي أجريت في 14 يناير بعد حملة شابتها أعمال عنف ومزاعم بحدوث العديد من المخالفات.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنبياء ،لقي ما لا يقل عن 54 شخصا في الاحتجاجات التي أعقبت القبض على زعيم المعارضة الرئيسي بوبي واين، الموسيقار الذي تحول إلى سياسي.

وفرضت إجراءات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت شركتا فيسبوك وتويتر عن حظر حسابات يشتبه في انتمائها إلى جهات حكومية.

واعتمد واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، على التكنولوجيا في محاولته لإزاحة موسيفيني، أحد الزعماء الأطول بقاء في الحكم في أفريقيا.

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