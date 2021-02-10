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حائل.. الشرطة تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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حائل.. الشرطة تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حائل.. الشرطة تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار كورونا

حائل.. الشرطة تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

تواصل شرطة منطقة حائل جولاتها الميدانية اليومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم الالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، كل المواقع التي تقع تحت اختصاصها بمحافظة الخبر، وبمساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص؛ بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، بضبط المخالفات في حق غير الملتزمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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