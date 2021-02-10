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وزير قطري يلتقي القائم بالأعمال في سفارة

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وزير قطري يلتقي القائم بالأعمال في سفارة السعودية وزير قطري يلتقي القائم بالأعمال في سفارة

مصراوي Masrawy

04:03 م الأربعاء 10 فبراير 2021

(أ ف ب)

اجتمع وزير قطري، الأربعاء، مع القائم بالأعمال في سفارة الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا بعيد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الشهر الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

وقال بيان قطري "اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيد علي سعد علي القحطاني القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة".

وبحسب البيان فإنه "تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وتم استئناف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية في 11 يناير الماضي بعد وقت قصير من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين.

وتسببت القطيعة بفصل أفراد عائلات بعضهم عن بعض، بعد منع القطريين من دخول السعودية والإمارات والبحرين.

كما تركت الأزمة أثرا اقتصاديا في كل المنطقة خصوصا مع انخفاض النفط وتأثيرات المستجد.

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