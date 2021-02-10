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تويتر يحجب 500 حساب لمزارعين هنود بناءً على طلب

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تويتر يحجب 500 حساب لمزارعين هنود بناءً على طلب الحكومة تويتر يحجب 500 حساب لمزارعين هنود بناءً على طلب

مصراوي Masrawy

04:00 م الأربعاء 10 فبراير 2021

نيودلهي - (د ب أ):

حجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، 500 حساب مرتبط باحتجاجات المزارعين المستمرة بناء على طلب من الهندية.

وقال الموقع في بيان إن الحسابات تمثل انتهاكا واضحا لسياسات تويتر.

وأضاف الموقع أنه قام بالحد من رؤية هاشتاجات معينة (وسم) بها " محتوى مؤذ"، مما يصعب من تصدرها لقائمة المواضيع على تويتر.

وكان تويتر قد علق لفترة قصيرة حساب مجلة هندية شهيرة كانت تغطي احتجاجات المزارعين. وجرى إعادة الحساب بعد عدة ساعات، عقب انتقادات واسعة.

ولاحقا، تلقى تويتر ترحيبا من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قرر تويتر حجب بعض الحسابات بناء على طلب الحكومة، ولكن داخل الهند فقط.

وقال تويتر في بيان إنه " لا يعتقد أن الإجراء الذي طٌلب منا اتخاذه يتوافق مع القانون الهندي".

وأضاف أنه لذلك لن يتم حجب حسابات أي من الصحفيين والنشطاء والساسة الذين طلبت الحكومة الهندية حجب حساباتهم. وأوضح" إذا فعلنا ذلك، فإننا سوف ننتهك حقهم الاساسية في التعبير وفقا للقانون الهندي".

ويخيم عدد كبير من المزارعين، بقيادة النقابات، خارج حدود دلهي، منذ أواخر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، للمطالبة بإلغاء ثلاثة قوانين زراعية، يقولون إنها سوف تجعلهم تحت رحمة الشركات وتقلبات السوق الحرة.

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القوانين ، التي سوف تعمل على تبسيط القواعد الخاصة بالتخزين والتسويق وبيع المنتجات، ستقوم بتحديث قطاع الزراعة، الذي يعتمد أكثر من 50% من تعداد سكان الهند عليه من أجل المعيشة.

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