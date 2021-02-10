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لوزير خارجية العراق: سياستنا قائمة على مبادئ رشيدة وثوابت أخلاقية

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السيسي لوزير خارجية العراق: سياستنا قائمة على مبادئ رشيدة وثوابت أخلاقية لوزير خارجية العراق: سياستنا قائمة على مبادئ رشيدة وثوابت أخلاقية

مصراوي Masrawy

04:11 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية العراق نقل للرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع على جميع المستويات، فى ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصرى بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم فى مواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية.

من جانبه؛ أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائى أو في إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار، كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

كما طالب الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.​

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