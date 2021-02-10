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لأول مرة بالشرق الأوسط.. تشغيل جهاز "هايفو" موجه بالرنين في معهد الكبد

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لأول مرة بالشرق الأوسط.. تشغيل جهاز "هايفو" موجه بالرنين في معهد الكبد لأول مرة بالشرق الأوسط.. تشغيل جهاز "هايفو" موجه بالرنين في معهد الكبد

مصراوي Masrawy

04:10 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تشغيل جهاز "هايفو" موجه بالرنين المغناطيسي لأول مرة في والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، بالمعهد القومي للكبد والأمراض المتوطنة بالقاهرة.

وقال "السودة"، في بيان اليوم الأربعاء، إن العلاج بالهايفو هو إجراء غير تداخلي لعلاج مجموعة من الأمراض والأورام الحميدة والخبيثة، يعتمد على تركيز الموجات الصوتية عند نقطة محددة داخل الجسم، ترتفع عندها درجة الحرارة، ويتم تدمير وكي الأنسجة المراد علاجها دون الاحتياج لإجراء أي تدخل على الاطلاق، ويأتي هذا التطوير في تقديم الخدمات الغير تداخلية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة بتحسين وتحديث الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأشار الدكتور باسم عيسي عميد معهد الكبد، إلى إجراء أول حالة علاج بالموجات الصوتية المركزة الموجهة بالرنين المغناطيسي MRIgHIFU، لفتاة تبلغ من العمر 24 عاما تعاني من ورم ليفي كبير بالرحم.

وقال الدكتور محمد فوزي طلبة، استشاري الأشعة ورئيس الفريق الطبي القائم بالجراحة، إن من مميزات هذه الطريقة في العلاج أن المريض يستطيع مغادرة المستشفى بعد إجراء هذا التدخل والتخلص من الأورام، والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية خلال يوم من إجراء العملية.

وقام باجراء التدخل فريق طبي مميز من العاملين بالمعهد، د. صفاء مندوه، والدكتورة إيمان زكي، والدكتور مايكل عزت، والدكتورة آلاء عيد، واستشاري التخدير د.محمد بكري، ومشغل جهاز الرنين قطب أبو سريع.

جهاز هايفو

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