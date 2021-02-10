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وزير الأوقاف يشكّل لجنة خاصة لرفع كفاءة مساجد عزبة الهجانة

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وزير الأوقاف يشكّل لجنة خاصة لرفع كفاءة مساجد عزبة الهجانة وزير الأوقاف يشكّل لجنة خاصة لرفع كفاءة مساجد عزبة الهجانة

مصراوي Masrawy

04:09 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

شكّل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة خاصة برئاسة الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة لدراسة حالة جميع المساجد التي تحتاج إلى رفع كفاءة بمنطقة عزبة الهجانة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي بالتوازي مع جهود الدولة المصرية لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح برفع كفاءة منطقة الكيلو 4.5.

ووجه وزير الأوقاف، بتكثيف برامج التوعية بها فور السماح بعودة الأنشطة والقوافل الدعوية بإذن الله تعالى، مع عقد دورة تدريبية خاصة و عاجلة لأئمة المساجد.

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