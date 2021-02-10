أول تعليق من الآثار على تدمير السيول لعدد من الأثار بمتحف شرم الشيخ.. صور

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة تجهز ردا علميا للرد على ما أثير خلال الساعات الأخيرة حول تضرر عدد من الآثار الهامة بسقوط أمطار كثيفة وسيول على متحف شرم الشيخ.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لمصراوي، ‘ن الوزارة ستصدر بيانا صحفيا بخصوص هذا الشأن، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بسبب انتشار العديد من الصور لمتحف شرم الشيخ الأثري توضح تعرض المتحف للتضرر بسبب مياه الأمطار التي تسببت بنشع في الأسقف سواء السكن أو المتحف بسبب العزل السيئ للأسقف، وقد حدث تسرب مياه لداخل المتحف ببعض الأحيان.

ومن أهم الأضرار التي رصدها بعض الأثريين على وسائل التواصل الاجتماعي، سقوط وكسر تمثال الأسد اليوناني الروماني أمام الباب الزجاج للمتحف جراء السيول وترميمه بشكل سريع سيئ.

وكذا لوحة النائحات تم سحبها علي الأرض على وجهها مما أدي لحدوث خدوش وتجريح فيها واضح تمامًا واللوحة قادمة من الأقصر.

كما تسبب فك الإطار الخشبي لإحدى الجداريات الحجرية من حولها في انكسارها وهي مخزنة حاليًا في قاعة الـ vip المغلقة.

وبسبب نشع المياه تلف الجزء الخشبي من تمثال الأيبس أبو منجل وحاليًا موجود بالمخزن وغير معروض والفاترينة خالية.

جدير بالذكر أن تكاليف إنشاء المتحف بلغت 810 مليون جنيه، وتم افتتاحه منذ 4 أشهر.