أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أول تعليق من الآثار على تدمير السيول لعدد من الأثار بمتحف شرم الشيخ.. صور

Print
أول تعليق من الآثار على تدمير السيول لعدد من الأثار بمتحف شرم الشيخ.. صور أول تعليق من الآثار على تدمير السيول لعدد من الأثار بمتحف شرم الشيخ.. صور

مصراوي Masrawy

04:08 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة تجهز ردا علميا للرد على ما أثير خلال الساعات الأخيرة حول تضرر عدد من الآثار الهامة بسقوط أمطار كثيفة وسيول على متحف شرم الشيخ.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لمصراوي، ‘ن الوزارة ستصدر بيانا صحفيا بخصوص هذا الشأن، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بسبب انتشار العديد من الصور لمتحف شرم الشيخ الأثري توضح تعرض المتحف للتضرر بسبب مياه الأمطار التي تسببت بنشع في الأسقف سواء السكن أو المتحف بسبب العزل السيئ للأسقف، وقد حدث تسرب مياه لداخل المتحف ببعض الأحيان.

ومن أهم الأضرار التي رصدها بعض الأثريين على وسائل التواصل الاجتماعي، سقوط وكسر تمثال الأسد اليوناني الروماني أمام الباب الزجاج للمتحف جراء السيول وترميمه بشكل سريع سيئ.

وكذا لوحة النائحات تم سحبها علي الأرض على وجهها مما أدي لحدوث خدوش وتجريح فيها واضح تمامًا واللوحة قادمة من الأقصر.

كما تسبب فك الإطار الخشبي لإحدى الجداريات الحجرية من حولها في انكسارها وهي مخزنة حاليًا في قاعة الـ vip المغلقة.

وبسبب نشع المياه تلف الجزء الخشبي من تمثال الأيبس أبو منجل وحاليًا موجود بالمخزن وغير معروض والفاترينة خالية.

جدير بالذكر أن تكاليف إنشاء المتحف بلغت 810 مليون جنيه، وتم افتتاحه منذ 4 أشهر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

شبكة عيون الإخبارية