صور.. استوحي إطلالتك في كتب كتابك من 5 نجمات أيقونة للبساطة

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مصراوي Masrawy

كتبت- أميرة حلمي

الكثير من الفتيات يشعرن بالحيرة في اختيار الفساتين والملابس الملائمة للمناسبات الخاصة، ولعل من أهم هذه المناسبات "عقد القران".

ويميل الأغلب لاختيار فستان بسيط وناعم يناسب الأجواء النهارية لهذا الاحتفال، وهنا نستعرض لكِ أبرز ما ارتدته النجمات بعقد قرانهن من أجل أن تستوحِ إطلالتك منها.

- هنادي مهنا

ارتدت الفنانة هنادي مهنا فستاناً طويلا باللون الأبيض من الجوبير، والفستان مكون من قطعتين أحدهما بشكل الكاب ذو أكمام طويلة وأسفله طبقة من الكريب، ومزين من الوسط بحزام نفس اللون.

- درة

ارتدت الفنانة درة فستانًا طويلاً باللون الأبيض بقصة الميرماد، مزينًا بالدانتيل الشفاف من الجانبين، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع ماكياج ناعم بدرجات ألوان النيود.

- ياسمين صبري

كما ارتدت الفنانة ياسمين فستان من الستان الأبيض بتصميم قصير، مزينًا بالشيفون بقصة v neck، مع تصفيفة شعر منسدل بتمويجه خفيفة من الأسفل.

- هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان باللون الأبيض من قماشة الدانتيل ومكشوف بعض الشيء من منطقة الصدر وهو ما منحها إطلالة جذابة للغاية.

واختارت هنا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وبمكياج بسيط.

- حلا شيحة

تألقت الفنانة حلا شيحة، في عقد قرانها بفستان محتشم باللون الأبيض، من الدانتيل والستان، وحجاب منسدل بنفس اللون؛ معتمدة مكياجا رقيقا بالألوان الترابية.