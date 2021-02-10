محافظ جنوب سيناء يستقبل الفنان محمد كريم لدعم وتنشيط السياحة

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جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الفنان محمد كريم، لمناقشة بعض الأفكار الداعمة لتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيح وكافة المدن السياحية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، إن هناك جهود وتحركات للترويج للاستثمار بمدينة شرم الشخ، بجانب التنشيط السياحي لكافة المدن السياحية بجنوب سيناء، تزامنًا مع مرحلة التطوير الشامل للبنية الأساسية التي تشهدها المدينة، إضافة إلى افتتاح مشروعات عملاقة مثل جامعة الملك سلمان، ومتحف الآثار، ومحطات الغاز الطبيعي.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري الإعداد لتنفيذ مشروعات قومية كبرى وعلى رأسها مشروع مرسى اليخوت، والتطوير الشامل لمنطقة خليج نعمة، والعديد من المشروعات الكبرى المتمثلة في إضافة أنواع جديدة من السياحة الرياضية والترفيهية والثقافية والصحية، والتي يجري دراستها والإعداد لها حاليًا.

وأكد المحافظ أنه يجري تحديث المنظومات الأمنية بالكاميرات البانورامية، وربطها بمنظومة موحدة مع كافة منظومات تأمين مدن محافظة جنوب سيناء، وجاري العمل على مشروع مراقبة المحاور الرئيسية، وتأمين مدينة سانت كاترين وربطها بمنظومة موحدة مع كافة منظومات تأمين مدن المحافظة.