أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدبولي :50 % مساحة البناء غير المحطط.. وسنتدخل بهذا الشكل لحل مشكلاتها

Print
مدبولي :50 % مساحة البناء غير المحطط.. وسنتدخل بهذا الشكل لحل مشكلاتها مدبولي :50 % مساحة البناء غير المحطط.. وسنتدخل بهذا الشكل لحل مشكلاتها

مصراوي Masrawy

03:52 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، إلى منطقة "عزبة الهجانة"، ورافقه خلالها رئيس الوزراء وعدد كبير من أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تنتهي حالياً من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50% من المعمور، مثل عزبة الهجانة، والتي تعدُ تراكمات عقود مضت.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المُكدسة بملايين السكان، موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة، لافتاً إلى أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حالياً، بتكليفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائى المخالف، أو التعدى على الأراضي الزراعية في القرى.

ولفت رئيس الوزراء الانتباه إلى ما حدث في عمارة الطريق الدائري المخالفة التي حدث بها الحريق، وكذا عمارة الإسكندرية التي حدث بها ميل خطير، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار ما سبق وأن أكدت وحذرت منه الدولة من عواقب البناء المخالف على الجميع، وأن أول المتضررين هم السكان أنفسهم، وهو ما حدث بالفعل، مشيراً إلى أن الدولة ستتدخل في البناء غير المخطط لتحسين معيشة المواطنين، ومؤكداً أنه لن تتم إزالة المباني ما دامت صالحة للسكن، ولكن ستحدث عمليات جراحية، ستسهم في تحسين معيشة قاطني تلك المناطق، وذلك عبر فتح شوارع لتيسير دخول وخروج السكان، وكذا توفير بيئة مناسبة للسكن.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

شبكة عيون الإخبارية