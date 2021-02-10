الأعلى على المتوسط.. الإسكان تكشف تفاصيل تنفيذ أبراج جديدة في العلمين (68 طابقا)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، تفاصيل إنشاء 5 أبراج جديدة في مدينة العلمين الجديدة بعد التعاقد مع الشركة الصينية "cscec".

وقال عباس، إن تنفيذ الـ5 أبراج الجديدة ستكون في مركز المدينة بارتفاعات مختلفة، حيث يضم هذا المشروع برج أيقوني بارتفاع 250 مترا عبارة عن 68 طابقا، وبهذا سيكون الأعلى على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، لمصراوي، أن الـ4 أبراج اللآخرى، ستكون بارتفاع 200 متر، عبارة عن 56 طابقا.

وتابع: "الشركة الصينية ستكون مسؤولة عن تصميم وتنفيذ الأبراج فقط، وتمويل المشروع ذاتيا من هيئة المجتمعات العمرانية"، لافتا إلى أنه سيتم سداد قيمة التنفيذ بالجنية المصري، ومدة تنفيذ المشروع ستكون 3 سنوات ونصف تقريبا.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في العلمين الجديدة لتكون مدينة كاملة تعمل طوال السنة وليس 3 أشهر فقط، لافتًا إلى أنه تم تشغيل جامعتين حتى الآن، والصيف المقبل سيتم تشغيل المنطقة التجارية والترفيهية.

وتنفذ هيئة المجتمعات العمرانية مشروع آخر بإجمالي 15 برجا شاطئية في مدينة العلمين الجديدة بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، ويجرى الآن الانتهاء من التشطيبات النهائية لـ3 أبراج، وتتم عمليات التنفيذ من خلال شركات مقاولات مصرية، وتتولى شركة سيتى إيدج عمليات البيع.

وبدأت شركة سيتى إيدج بيع أبراج العلمين الجديدة عام 2018، وتراوح وقتها سعر المتر بين 30 إلى 42 ألفا، ووصل المتر أيضًا في نفس الأبراج خلال 2019 لـ45 ألف وحتى 52 ألف جنيه.

وفي آخر عمليات سجل المتر 59 ألف جنيه، حيث تطرح الشركة وحدات بمساحات ومواصفات مختلفة طول الوقت.

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