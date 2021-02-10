تعاني من السمنة المفرطة.. الصحة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة بالدقهلية- صور

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الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نقل عجوز 65 عامًا تعاني من السمنة المفرطة إلى مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي) بعد استغاثتها بوزير الصحة والسكان وطلبها تلقي العلاج.

وأضاف مكي، في تصريحات اليوم، أن فريق من أطباء المستشفى استقبل الحالة وجرى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وعرضها على أطباء الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والجراحة، وتبين أنها تعاني من قرح فراش بالأرجل وتورم بالقدمين ناتج عن انسداد في الأوعية الليمفاوية ما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة، وإصابتها بارتفاع في ضغط الدم.