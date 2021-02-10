أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تعاني من السمنة المفرطة.. الصحة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة بالدقهلية- صور

Print
تعاني من السمنة المفرطة.. الصحة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة بالدقهلية- صور تعاني من السمنة المفرطة.. الصحة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة بالدقهلية- صور

مصراوي Masrawy

03:54 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نقل عجوز 65 عامًا تعاني من السمنة المفرطة إلى مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي) بعد استغاثتها بوزير الصحة والسكان وطلبها تلقي العلاج.

وأضاف مكي، في تصريحات اليوم، أن فريق من أطباء المستشفى استقبل الحالة وجرى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وعرضها على أطباء الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والجراحة، وتبين أنها تعاني من قرح فراش بالأرجل وتورم بالقدمين ناتج عن انسداد في الأوعية الليمفاوية ما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة، وإصابتها بارتفاع في ضغط الدم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

شبكة عيون الإخبارية