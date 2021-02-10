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حفل تأبين للمستشار الراحل مقبل شاكر في النادي النهري للقضاة

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حفل تأبين للمستشار الراحل مقبل شاكر في النادي النهري للقضاة حفل تأبين للمستشار الراحل مقبل شاكر في النادي النهري للقضاة

مصراوي Masrawy

03:47 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا ينعى فيه المستشار مقبل شاكر جاء فيه

"ينعي مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والألم والأسى شيخا جليلا من شيوخ القضاة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق".

"وإذ يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة ؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء ، إذ تدرج طيب الله ثراه في المناصب حتى تقلد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

كان فيها سيادته مثالا يحتذى به للقاضي المصري الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والحيدة".

"كما تولى الفقيد رحمه الله رئاسة نادي قضاة مصر على مدار دورتين متتاليتين بذل فيهما كل الجهد لرفعة واستقلال القضاء والحفاظ على هيبة وكرامة القضاة"

وتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي للقضاء المصري ولأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأكد النادي قضاة مصر أنه عرفانا وتقديرا للقيمة والقامة القضائية التي فقدها القضاء المصري الشامخ حفل تأبين للفقيد بالنادي النهري بالعجوزة يوم الإثنين 15 فبراير المقبل، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

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