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النقض تؤيد السجن 15 سنة لـ 10 متهمين بحريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

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النقض تؤيد السجن 15 سنة لـ 10 متهمين بحريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة النقض تؤيد السجن 15 سنة لـ 10 متهمين بحريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

مصراوي Masrawy

03:44 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لـ10متهمين في أحداث حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ10متهمين في أحداث حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة.

وكانت النيابة العامة، اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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