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المحكمة التأديبية تجازي مستشارًا بوزارة المالية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية

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المحكمة التأديبية تجازي مستشارًا بوزارة المالية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية المحكمة التأديبية تجازي مستشارًا بوزارة المالية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية

مصراوي Masrawy

01:20 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 72 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مستشار بديوان عام وزارة المالية بدرجة "وكيل أول وزارة"، وذلك بعد ثبوت تقاضيه أموالًا من وزارة الداخلية أثناء عمله مراقبًا ماليًا بها، بالمخالفة لقرارات وزير المالية.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن "ك. م. م"، المستشار المالي بديوان عام وزارة المالية خالف القواعد والأحكام المالية، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة عمله المراقب المالي بوزارة الداخلية.

وتبين من أوراق القضية، أن المحال تقاضى مبالغ مالية إجماليها 22190 جنيهًا، مقابل اشتراكه في بعض اللجان بوزارة الداخلية، بوصفة مراقبًا ماليًا بها ندبًا من وزارة المالية دون الحصول على موافقة وزير المالية، وبالمخالفة للقرارين الوزاريين الصادرين عن جهة عمله الأصلية، رقمي 199 لسنة 1992 و92 لسنة 2012.

وانتهت المحكمة إلى أن المخالف ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وقضت بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل خمسة عشر يومًا من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، ووافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

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