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ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية أثناء تبرعها لمستشفى أبو الريش

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ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية أثناء تبرعها لمستشفى أبو الريش ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية أثناء تبرعها لمستشفى أبو الريش

مصراوي Masrawy

02:56 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتبت_ شيماء مرسي
تفقدت الفنانة ياسمين صبري مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي مدير عام المستشفى، وذلك وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى.
وقدمت ياسمين صبري تبرعاً مالياً للمستشفى لدعمها في مشوار علاج أطفال بالمجان.
وظهرت الفنانة ياسمين أثناء جولتها وهي ترتدي بدلة باللون البينك مزودة بأكمام، وأسفلها شميز باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكاشمير، وكلاتش باللون الأبيض، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

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