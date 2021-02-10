أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
اليوم.. محاكمة "شندي" لاتهامه بقتل مقاول السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدغريري" يحصل على الدكتوراه في الفقه من جامعة خالد

Print
"الدغريري" يحصل على الدكتوراه في الفقه من جامعة خالد "الدغريري" يحصل على الدكتوراه في الفقه من جامعة خالد

حصل الطالب حسن بن إبراهيم هادي دغريري على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه"، بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في قسم الفقه من كلية الشريعة وأصول الدين، بجامعة الملك خالد.

وجاءت رسالة الطالب "دغريري" بعنوان "الأحكام المتعلقة بالخياطة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة".

يذكر أن "دغريري" كان قد حصل على درجة الماجستير بعنوان (الاختيارات الفقهية لصديق حسن خان القنوجي في المعاملات جمعًا ودراسة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك خالد عام 1437هـ.

وتتقدم أسرة الصحيفة لـ"دغريري" وعائلته الكريمة بالتهاني والتبريكات، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

من جانبه شكر الطالب كل من هنأه بحصوله على درجة الدكتوراه، سائلًا الله التوفيق والسداد في الحياة المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

شبكة عيون الإخبارية