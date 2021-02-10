رسمياً.. "ويبيديا العربية" تستحوذ على موقع الألعاب السعودي "سعودي جيمر"

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"الدبيان": نبشر لاعبينا بمستوى جديد ومذهل من القدرات والتجارب

انضمّ موقع الألعاب السعودي "سعودي جيمر - SaudiGamer.com" الموقع الرائد في عالم الألعاب ومنافسات الرياضة الإلكترونية، رسمياً إلى وكالة Webedia Esports المشهورة عالمياً بصفتها إحدى الجهات الخبيرة في الألعاب الإلكترونية من خلال فرعها المحلي Webedia Arabia Group القائمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الـ19، كأكبر سوق للألعاب الإلكترونية في العالم، مع إيرادات تبلغ قيمتها 1.09 مليار دولار ونسبة نمو سنوية تصل إلى 41.1% مع أكثر من 21.1 مليون لاعب.

وستساهم شركة Webedia Arabia Group في تعزيز مكانة منصتها وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي بصفتها الملتقى المفضل للاعبين.

ويتوقع أن تحقق المنصة مزيداً من النمو والشهرة على الصعيد العالمي من خلال تغطية البطولات والفعاليات المحلية والإقليمية في عالم الرياضة الإلكترونية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو الجديدة على "يوتيوب" مع مشاهير في عالم الألعاب الإلكترونية، ونشر محتوى حصري من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الألعاب الإلكترونية في المنطقة، ونشر المزيد من الأخبار، والتقييمات وتقويم الألعاب فضلا عن مقاطع الفيديو والبودكاست.

وقال مؤسس موقع "سعودي جيمر" مشهور الدبيان، الذي سيواصل مهامه كمستشار في المراحل الأولى من عملية الاستحواذ: تلقينا عروضاً عديدة في الماضي، لكن Webedia Arabia Group هي الشركة الوحيدة القادرة على الارتقاء بالمنصة.

وأكد اهتمامه للانضمام إليها وما يرافق ذلك من فرص للنمو والتطور في المستقبل.

وأضاف "الدبيان": نبشر لاعبينا بأنهم سيحظون بمستوى جديد ومذهل من القدرات والتجارب في عالم الألعاب الإلكترونية.

يُذكر أن منصة سعودي جيمر حازت في العام 2020، على أكثر من تسعة ملايين مشاهدة لصفحتها من قبل ما يزيد على مليوني مستخدم و2,5 مليون مشترك على يوتيوب.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركات Webedia Arabia Group ومؤسس شركة UTURN قسورة الخطيب، أن قطاع الألعاب الإلكترونية يشهد نمواً هائلاً وفائق السرعة، مشيرًا إلى أن موسمي الرياض وجدة أسهما في ازدياد الطلب عليه.

وأوضح "الخطيب" أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يعمل مع الهيئة العامة للترفيه وشركة نيوم، على إحداث تحول جذري سيدفع عجلة الاقتصاد لتعزيز الأعمال والوظائف والفرص المتاحة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن منصة سعودي جيمر، أدت دورا أساسياً في تسليط الضوء على هذا النوع من الترفيه.

من جهته، قال جورج مكتبي، الرئيس التنفيذي لـ Webedia Arabia Group: عملية الانضمام الاستراتيجية هذه تشكل أساساً متيناً لتعزيز المواهب الواعدة في عالم الألعاب ومنافسات الرياضة الإلكترونية في المنطقة، إذ إنّ اللاعبين في العالم العربي اليوم هم من يتولّون دفّة القيادة لرسم معالم مستقبل القطاع على الصعيد العالمي.

وأضاف "مكتبي": فيما تستعد سعودي جيمر لتكون الشركة الرائدة في قطاع الألعاب الإلكترونية، سنتعاون مع أبرز المواهب والعلامات التجارية، كما سنستحدث فرص عمل في المملكة لتوفير تجربة كاملة لا تضاهى لمحبّي الألعاب الإلكترونية".

وتُواصل شركات Webedia Arabia Group رفع مستوى المنافسة في عالم الألعاب ومنافسات الرياضة الإلكترونية، لتساعد هذا القطاع على إحداث تأثير مدوٍّ في المنطقة.