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وزير النقل لأهالي القريات: مارس 2022 موعدًا لتشغيل خدمة القطار

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أكد بدء العمل في إصلاح المناطق المتضررة من السكة

وزير النقل لأهالي القريات: مارس 2022 موعدًا لتشغيل خدمة القطار

زفّ وزير النقل "صالح الجاسر" البشرى التي انتظرها أهالي القريات طويلاً وطالبوا بتحقيقها عدة مرات؛ إذ أعلن اليوم أن شهر مارس من العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.

كما أعلن "الجاسر" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أنه قد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وستتابع الوزارة عملية تنفيذها، وذلك وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وقال وزير النقل في تغريدته: "‏يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة؛ حيث تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة".

وكان أهالي القريات قد جددوا مطالبهم بتشغيل "سكة قطار سار" التي تعثر العمل بها بسبب انجراف جزء منها بالقريات وتضرره بسبب السيول قبل نحو عامين؛ ما تسبب بتوقف العمل به.

وجاءت آخر هذه المطالبات قبل عدة أيام عبر تقرير نشرته "سبق" بعنوان: "بعد سنوات من الانتظار والمناشدات والوعود من الشركة جاء الرد.. صدمة وخيبة أمل.. ما الذي حملته تغريدة "سار" لأهالي القريات؟!"

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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