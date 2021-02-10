أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الهاجري": استهداف الحوثي لمطار أبها تهديد سافر وجريمة حرب

Print
"الهاجري": استهداف الحوثي لمطار أبها تهديد سافر وجريمة حرب "الهاجري": استهداف الحوثي لمطار أبها تهديد سافر وجريمة حرب
طالب المنظمات الدولية بتصنيف مليشياتها كجماعة إرهابية

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

ووصف الاعتداء الحوثي بالجبان والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق وتمت السيطرة عليه.

واعتبر الهاجري في تصريح صحفي أن تنفيذ الحوثيين لمثل تلك العمليات بقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية ويمثل استمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الهاجري أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وطالب "الهاجري" المنظمات الدولية بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية؛ لكونها لا تقل عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطها إلى جميع القارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية