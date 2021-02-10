"الهاجري": استهداف الحوثي لمطار أبها تهديد سافر وجريمة حرب

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طالب المنظمات الدولية بتصنيف مليشياتها كجماعة إرهابية

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

ووصف الاعتداء الحوثي بالجبان والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق وتمت السيطرة عليه.

واعتبر الهاجري في تصريح صحفي أن تنفيذ الحوثيين لمثل تلك العمليات بقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية ويمثل استمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الهاجري أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وطالب "الهاجري" المنظمات الدولية بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية؛ لكونها لا تقل عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطها إلى جميع القارات.