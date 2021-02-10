رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: ننسق مع "الداخلية" للتأكد من عدم تعاون المهاجرين مع الإرهابيين

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مصراوي Masrawy

نشأت علي:

قال لوران دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، إن هناك آليات للتعامل مع المهاجر غير النظامي.

وأضاف بويك، خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية برئاسة طارق رضوان، اليوم الأربعاء: "نتحدث مع هذه الفئات بأننا لن نقبض عليهم، ونتعرف عليهم، ويمكن أن يكونوا يعانون الوباء، والتسجيل لدينا يجعل لهم الضمانة، ونقول إننا لن نوشي بهم وبوضعهم غير المنظم".

وتابع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة: "نعمل مع وزارة الداخلية للتعرف على بطاقة هوية خاصة بالمهاجرين، ولنعرف مَن هم، والموقف الذي يعيشونه، ونشرح لهم الحقوق والواجبات ونساعدهم في العودة إلى بلادهم".

وذكر بويك: "المشكلة الثانية لها علاقة بالهجرة غير النظامية لأسباب اجتماعية، ويودون أن يتركوا مصر ليعطوا خدمة لأبائهم في ما يتعلق بالصحة، وليست لديهم القدرة على أن يعطوا لأهلهم الرعاية الصحية في الخارج".

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، إن هناك أسبابًا أخرى للهجرة تتعلق بأن الكثير من الشباب لديهم الشهادات، وسوق العمل لا تجعلهم يحصلون على فرص عمل تتماشى مع مؤهلاتهم؛ لأسباب اجتماعية واقتصادية، ويجب التعاون الدولي لنعمل هذا على الصدد، والتزمت به مصر بشدة.

وأكد بويك ضرورة توعية الشباب، مشيدًا باستقبال مصر عددًا كبيرًا من المواطنين، قائلًا: "هذا قد يكون عبئًا على الدولة، ويكون بمثابة تكلفة كبيرة على الدولة، والتكلفة الاقتصادية لها تأثير كبير".

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة إلى أهمية مواجهة الهجرة غير القانونية ومحاربتها من خلال جهات إنفاذ القانون والقوانين الخاصة بمناطق السيادة؛ لمنع الهجرة غير الشرعية وغير القانونية.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة: "نأخذ في الاعتبار البعد الأمني ونحاول أن نتأكد من عدم تنسيقهم مع المجموعات الإرهابية؛ سواء في عمليات إرهابية أو تهريب أسلحة أو غير ذلك، ونحاول أن نجد فرص عمل للشباب وتجنب المتاجرين بالبشر ورفع الوعي لدى الشباب أيضًا".

وأشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة بمبادرة قوارب النجاة التي أطلقتها الدولة المصرية لمواجهة الهجرة غير القانونية، قائلًا إن مصر جاذبة للهجرة؛ لأنها مستقرة، وكل ما نسعى له هو الاستقرار في الدول الأخرى، ونتعاون مع الحكومات من أجل مواجهة الجرائم السيبرانية وتطوير المنظومة التشريعية مهم في هذا الأمر.

وتابع بويك بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة والتهريب تقوم بحملة في كل البلاد التي تخرج منها الهجرة، ونحاول الحصول على تمويل، وتقف مصر لمساعدة المهاجرين وإعطائهم بديلًا؛ ولكن هناك صعوبة أن تستوعب الإثيوبيين والنيجيريين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى.