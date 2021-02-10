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بشعر أشقر.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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بشعر أشقر.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور بشعر أشقر.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مصراوي Masrawy

02:51 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي " إنستجرام".

وتحرص الفنانة نيلي على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفنانة نيللي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان باللوني الأبيض والأسود بقصة الأوف شولدر، تميز الفستان بوجود حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

واعتمدت نيللي مكياجا قويا، إذا وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق.

واختارت أن تترك شعرها ذو اللون الأشقر منسدلا.

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