أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "الوطنية للصحافة": تطبيق صحفي إلكتروني يجمع كل المؤسسات القومية قريبا

Print
رئيس "الوطنية للصحافة": تطبيق صحفي إلكتروني يجمع كل المؤسسات القومية قريبا رئيس "الوطنية للصحافة": تطبيق صحفي إلكتروني يجمع كل المؤسسات القومية قريبا

مصراوي Masrawy

01:26 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تطبيق صحفي إلكتروني يجمع كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات يكون موقعه بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف عبدالصادق الشوربجي خلال لقاء له بعدد من الصحفيين، أن التطبيق سيكون مرنا، وأنه تم الانتهاء من تصميمه والإعلان عن اسمه قريبا، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون متاحا للجميع وسيكون خاصا بصحافة .

وأشار الشوربجي، إلى أن الاخبار التي ستنشر على التطبيق ستكون دقيقة وموثقة، مضيفا أنه تم تأمين البوابات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية