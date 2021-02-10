أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القيادة" تعزي رئيس الهند في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية

Print
"القيادة" تعزي رئيس الهند في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية "القيادة" تعزي رئيس الهند في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية
خادم الحرمين: نتمنى للمصابين الشفاء العاجل راجين عودة المفقودين سالمين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك: علمنا بنبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، راجين عودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند في ضحايا الفيضان.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، راجياً عودة المفقودين سالمين".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية