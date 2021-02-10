كيف كادت قرصنة إلكترونية أن تتسبّب في تسميم آلاف الأمريكيين؟

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موظف: رأيت مؤشر "الماوس" يتحرّك للضغط على خاصية خطيرة

نجح قرصان إنترنت في الدخول بصورة غير قانونية إلى شبكة أجهزة كمبيوتر تابعة لمصنع مياه في فلوريدا، معطياً تعليمات بزيادة تركيز مادة كيميائية إلى مستوى خطر، على ما أفادت به الشرطة المحلية.

وحسب موقع "يورو نيوز"، فقد جرى رصد هذه القرصنة سريعاً وصُحح الوضع بما يحول دون تعريض الآلاف من السكان المحليين في المنطقة الواقعة بضواحي مدينة تامبا لخطر التسمّم، وفق ما أوضحه بوب غوالتييري؛ قائد شرطة منطقة بينيلاس.

لكن غوالتييري؛ أشار إلى أن هذا الهجوم السيبراني يجسّد الخطر الذي يشكّله قراصنة المعلوماتية على البنى التحتية الأمريكية.

ورُصد الاختراق الخبيث لنظام المعلوماتية في مصنع أولد سمار لمعالجة المياه، الجمعة، من جانب فني معلوماتية فُوجئ برؤية أحدهم يحرّك من بُعد مؤشر فأرة (ماوس) الجهاز للضغط على خاصية تغيّر مستوى تركيز هيدروكسيد الصوديوم في المياه.

هذه المادة أساسية في التحكم في الوسط القلوي أو في حموضة المياه، تحمل خطورة في حال وجودها بمستوى تركيز مرتفع.مصنع مياه فلوريدا