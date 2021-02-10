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وفاة مصاب بكورونا قفز من الطابق الثالث بمستشفى عزل منيا القمح

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وفاة مصاب بكورونا قفز من الطابق الثالث بمستشفى عزل منيا القمح وفاة مصاب بكورونا قفز من الطابق الثالث بمستشفى عزل منيا القمح

مصراوي Masrawy

01:00 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

توفي مصاب بفيروس كورونا المُستجد، في الثانية والستين من عمره، اليوم الأربعاء؛ بعدما قفز من الطابق الثالث بقسم العزل بمستشفى منيا القمح المركزي، في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوفاة "طه.هـ" 62 عامًا، سائق "توك توك"، مُقيم "سنهوت" بمنيا القمح، داخل قسم العزل بالمستشفى.

وتبين أن المتوفى كان محتجزًا بقسم العزل لإصابته بفيروس كورونا، وقفز من الطابق الثالث ما تسبب في إصابته بكسوربأنحاء متفرقة بالجسد ووفاته في الحال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ فحص الواقعة وملابساتها.

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