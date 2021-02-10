شوارع زمان.. منظومة جديدة لجمع القمامة بـ"الصُفارة" في الإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

"نظافة شوارع زمان".. عبارة اعتاد الكثير من أهالي الإسكندرية ترديدها خلال الفترة الماضية، أملًا في عودة ما طبع في أذهانهم من مشاهد الأفلام المصرية القديمة التي عكست مستوى الثقافة في التعامل مع المخلفات.

وسعيًا لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع عروس البحر المتوسط كما في الماضي، دشنت شركة "نهضة مصر" المسئولة عن أعمال النظافة في المدينة الساحلية منظومة جديدة لجمع القمامة من المنازل.

صافرة تنبيه

يطلق عامل النظافة "صافرة تنبيه" أسفل كل عقار في مواعيد محددة من كل يوم، ليتسلم بعدها من كل مواطن المخلفات الخاصة بمنزله، بهذه الطريقة ستعمل المنظومة المجانية الجديدة.

ووفقًا لآلية عمل المنظومة الجديدة لجمع المخلفات بالإسكندرية، جرى توفير مئات السيارات مدعومة بمعدات وعمال لجمع القمامة من المواطنين مباشرة بصورة تقلل من تراكم أكوام القمامة تدريجًيا حتى انتهائها تماما.

وتقضي منظومة جمع القمامة بـ "الصافرة" على ظاهرة النباشين، لاسيما مع حجم المخلفات اليومية بالمدينة الساحلية، والتي تقدر بنحو 4500 طن وتصل إلى 5500 طن في فصل الصيف.

8 أحياء

وقال المهندس محمد عبداللطيف، مدير عام شركة نهضة مصر في الإسكندرية، إن المنظومة الجديدة المعروفة باسم "الجمع السكني بالصفارة" تشمل 8 أحياء هي" مركز ومدينة برج العرب، العامرية، العجمي، غرب، وسط، شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان".

وأضاف مدير عام الشركة، أن المنظومة الجديدة قيد التجربة الأولى ببعض الشوارع والمناطق الراقية والمتوسطة والشعبية دون تمييز، وذلك تمهيدا لتعميمها بشكل كامل.

وأوضح عبداللطيف، أن نجاح المنظومة الجديدة مرهونا بتعاون المواطنين وأن العقد الحالي مع محافظة الإسكندرية لا ينص على المنظومة الجديدة، إلا أن الشركة تسعى للتطوير.