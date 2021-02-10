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37 سريرًا شاغرًا من إجمالي 118 مخصصة لمصابي كورونا ببورسعيد

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37 سريرًا شاغرًا من إجمالي 118 مخصصة لمصابي كورونا ببورسعيد 37 سريرًا شاغرًا من إجمالي 118 مخصصة لمصابي كورونا ببورسعيد

مصراوي Masrawy

12:53 م الأربعاء 10 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:
أعلن الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات بورسعيد بها 37 سريرًا شاغرًا "مخصص لمصابى كورونا" من إجمالي 118 سريرًا جرى تخصيصها لاستقبال المصابين.
واستعرض وكيل الوزارة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤشرات انتشار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها بدأت في الانخفاض خلال الأيام الماضية.
وشدد على أن مبادرة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، للعزل المنزلي كان لها دور كبير في هذه النتيجة.

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