37 سريرًا شاغرًا من إجمالي 118 مخصصة لمصابي كورونا ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات بورسعيد بها 37 سريرًا شاغرًا "مخصص لمصابى كورونا" من إجمالي 118 سريرًا جرى تخصيصها لاستقبال المصابين.

واستعرض وكيل الوزارة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤشرات انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها بدأت في الانخفاض خلال الأيام الماضية.

وشدد على أن مبادرة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، للعزل المنزلي كان لها دور كبير في هذه النتيجة.