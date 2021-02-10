أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ يوما ثانيا من محاكمة عزل

Print
مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ يوما ثانيا من محاكمة عزل ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ يوما ثانيا من محاكمة عزل

مصراوي Masrawy

01:00 م الأربعاء 10 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر اليوم الأربعاء أن ينعقد مجلس الشيوخ الأمريكي لليوم الثاني من محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد .

وفي أعقاب يوم من المرافعات الحماسية ، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 مقابل 44 صوتا لصالح المضي قدما في محاكمة عزل ترامب، حيث انضم ستة جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اختتم،مساء أمس الثلاثاء، اليوم الأول من إجراءات مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبدأ المشرعون الديمقراطيون المختصون بإدارة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق بعرض مقطع عن أحداث الشغب التي وقعت داخل مبنى الكابيتول في 6 كانون ثان/يناير الماضي وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وسيحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن 17 صوتا من أعضاء الحزب الجمهوري من أجل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

شبكة عيون الإخبارية