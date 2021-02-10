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سفير في برلين يعلن زيادة عدد الرحلات السياحية من ألمانيا إلى الغردقة

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سفير مصر في برلين يعلن زيادة عدد الرحلات السياحية من ألمانيا إلى الغردقة سفير في برلين يعلن زيادة عدد الرحلات السياحية من ألمانيا إلى الغردقة

مصراوي Masrawy

12:49 م الأربعاء 10 فبراير 2021

برلين - أ ش أ
صرح السفير خالد جلال عبد الحميد سفير في برلين تعليقا على استئناف شركة الطيران الألمانية "كوندور" رحلاتها للغردقة اعتبارًا من السبت الماضي إن الشركة قامت بتسيير رحلة تقل نحو 220 مسافرًا من فرانكفورت إلى الغردقة، وستقوم بتسيير رحلة أسبوعيًا من ألمانيا إلى الغردقة كل يوم خميس حتى نهاية شهر فبراير الجاري مع زيادة عدد الرحلات اعتبارًا من مارس المقبل.
وأضاف السفير -في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في برلين، اليوم الأربعاء- أن تلك الرحلات تتم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان.
وأوضح جلال أن هذه التطورات تأتي تفعيلًا لاستراتيجية وزارة السياحة لتدشين ممر سياحي آمن بين ألمانيا والمقاصد السياحية في البحر الأحمر؛ لتشجيع عودة السياحة الألمانية لمصر مع الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين والعاملين في المنتجعات السياحية عبر مجموعة من الإجراءات الوقائية الصارمة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الرحلات بداية لاستعادة السياحة الألمانية إلى المقاصد السياحية في منطقة البحر الأحمر.
وحول تعداد السائحين الألمان الذين توافدوا على مصر قبل جائحة كورونا، قال السفير المصري: "بلغ عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر خلال عام 2019 نحو 1.8 مليون سائح حيث يحتل السائح الألماني المركز الأول من حيث تعداد السائحين الوافدين على مصر خلال عام 2019".

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