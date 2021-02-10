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أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب.. وتنفيذ 179 حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب.. وتنفيذ 179 حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب.. وتنفيذ 179 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

01:05 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار)، و37 قضية في مجال الأمن العام أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما نجحت الحملات في تنفيذ 179 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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