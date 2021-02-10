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ضبط 196 ألف قطعة أدوات مائدة بلاستيكية مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة

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ضبط 196 ألف قطعة أدوات مائدة بلاستيكية مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة ضبط 196 ألف قطعة أدوات مائدة بلاستيكية مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة

مصراوي Masrawy

01:03 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت إدارة مباحث بالجيزة، 196 ألف قطعة أدوات مائدة بلاستيكية مجهولة المصدر داخل مخزن في الجيزة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لأدوات المائدة البلاستيكية التابع لإحدى الشركات "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته 196500 قطعة "أدوات مائدة بلاستيكية" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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