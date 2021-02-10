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حملات الأمن العام تسقط 264 تاجر مخدرات و22 بلطجي في 24 ساعة

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حملات الأمن العام تسقط 264 تاجر مخدرات و22 بلطجي في 24 ساعة حملات الأمن العام تسقط 264 تاجر مخدرات و22 بلطجي في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:02 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 188 قطعة سلاح ناري، و247 قضية مخدرات، بإجمالي 264 متهمًا، وتنفيذ 79165 حكم قضائي، متنوع على مستوى الجمهورية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 22 متهمًا من ممارسي أعمال البلطجة، و293 دراجة نارية مخالفة، و17535 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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