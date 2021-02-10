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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، 7.5 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحوزته 7.5 طن دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.