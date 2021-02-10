بزعم استثمارها.. القبض على مستريح المنصورة جمع ملايين الجنيهات من المواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب مكتب، جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها بالمنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية و4 آخرين قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن صحة الواقعة وقيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال تصنيع البلاستيك، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كانت التحريات أن المتهم المذكور محبوس حالياً بذات القسم على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضده في إحدى القضايا والمقضي فيها بالحبس مدة سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.