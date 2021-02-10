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7 علامات تشير إلى الجلطة الدماغية الصامتة.. راقبها جيداً

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7 علامات تشير إلى الجلطة الدماغية الصامتة.. راقبها جيداً 7 علامات تشير إلى الجلطة الدماغية الصامتة.. راقبها جيداً
استشارة الطبيب واجبة لإجراء الفحوصات للوقوف على الأمر

7 علامات تشير إلى الجلطة الدماغية الصامتة.. راقبها جيداً

كشفت أخصائية روسية في مجال أمراض الأعصاب، عن 7 علامات للجلطات الدماغية الصامتة.

ولفتت الدكتورة أمينة دولوفا؛ في حديث لصحيفة "أرغومينتي أي فاكتي"، إلى أن "الجلطة الدماغية الصامتة هي حدوث اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية، التي لا تُظهر الأعراض التقليدية للجلطة الدماغية الحادة، وتشخّص عادة بأثر رجعي استناداً إلى بيانات التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ".

وتضيف، وفق " اليوم"، هناك علامات تشير إلى الجلطة الدماغية الصامتة، ولا بد من الانتباه لها، وهي:

- شعور مفاجئ بالدوخة.

- اضطراب المشي.

- مشكلات بصرية.

- تطور الحول.

-عدم وضوح الكلام.

- عدم تناظر جانبي الوجه.

- شعور بالخدر وضعف في الأطراف.

وأكّدت أنه عند ظهور هذه العلامات، من الضروري مراجعة الطبيب المختص، الذي بعد إجراء الفحص اللازم يؤكّد أو ينفي حدوث الجلطة الدماغية الصامتة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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