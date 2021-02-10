تأجيل طعن نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق والعليمي وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب لـ١٠ مارس

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، نظر طعون زياد العليمي ورامي شعث نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق، و11 آخرين على قرار إدراجهم بقائمة الإرهابيين، لجلسة 10 مارس، للحكم.

كان النائب العام تقدم في وقت سابق بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمي ورامي شعت و١١ آخرين بقائمة الارهابيين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشورة قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة).

وأصدرت المحكمة ذلك القرار في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠.