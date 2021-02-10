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بتعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

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بتعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

مصراوي Masrawy

12:44 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج، بتعاملات 10 ملايين جنيه بمحافظة قنا .

كانت معلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، أفادت بقيام شخصين - أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية - شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب المتهم الثاني بإحدى البنوك أو حسابه البريدي.

وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول .

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 10 مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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