أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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لندن - أ ش أ

أعلن قصر كلارنس هاوس (مقر الإقامة الملكي في لندن) أن أمير ويلز ودوقة كورنوال تلقيا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأربعاء/ أن الأمير تشارلز (72 عاما) وقرينته كاميلا (73 عاما) من الفئات المستهدفة للتطعيم في هذه المرحلة نظرا لأعمارهم.

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالمملكة المتحدة بلغ 3 ملايين و972 ألفا و148 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء 121 ألفا و674 حالة وفاة.